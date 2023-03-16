الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بندر العامرى: المستثمرون السعوديون يرغبون فى زيادة استثماراتهم بمصر الفترة المقبلة

بندر بن محمد العامري،
بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري

رحب بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بزيارة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للرياض، ولقائه مع أعضاء المجلس، الذي يضم مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين في مصر، وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية على الاستماع للمستثمرين والتوصل لحلول جذرية لما قد يواجههم من عقبات، ودراسة مقترحاتهم لتحفيز الاستثمارات.

وقال العامري، إن هناك رغبة لدى المستثمرين السعوديين بزيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، على ضوء الفرص الواعدة للاستثمار في مصر بالعديد من المجالات، مشيرًا إلى المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات الخاصة بين البلدين الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية في تدفق الاستثمارات المشتركة.

من جهته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد بات أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص فى شتى المجالات.

وأوضح وزير المالية، في لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تمهد لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة.

بندر بن محمد العامرى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي الدكتور محمد معيط وزير المالية المستثمرين السعوديين

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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