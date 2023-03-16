«حدث ليلا».. 7 أدلة قدمت قاتل 7 من أسرته للمحاكمة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا"

- الداخلية تضبط مخدرات بـ 2.6 مليون جنيه في الإسكندرية وأسيوط

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى) ومديريتي أمن (الإسكندرية - أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (مركز شرطة ديروط - قسم شرطة أول العامرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرامًا - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط، حال وجودهم بمسكنهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 1,500 كيلو جرام - 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - 3 خزائن آلية - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية - سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالى - 4 هواتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون 600 ألف جنيه.

- 7 أدلة تدفع بتقديم المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته للمحاكمة

قدمتْ النيابة العامة المتهم في المذبحة الأسرية بالإسكندرية للمحاكمة لاتهامِهِ بقتْلِ 7 من أفرادِ أسرتِهِ، هُم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ في قتلِ ابنِهِ الرابعِ.

وقالت النيابة إنها اطمأنتْ لصحةِ ثبوتِ الواقعةِ وإسنادِها إليه، وقد أقامتِ الدليلَ قِبَله مِن إقرارِهِ بارتكابِهِ مادياتِ الواقعةِ، وأقوالِ 13 شاهدًا، وتقاريرِ الطبِّ الشرعيِّ الخاصَّةِ بتشريحِ جثامينَ المجنيِّ عليهم السبعَةِ، وتوقيعِ الكشفِ الطبيِّ على الطفلِ المجنيِّ عليه الثامنِ، وتقاريرِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ الخاصةِ بمعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما به مِن آثارٍ، وفحصِ سلاحِ المتهمِ المضبوطِ، ومقارنتِهِ معَ الفوارغِ والمقاذيفِ المضبوطةِ، فضلًا عن فحصِ كاميراتِ المراقبةِ بمحيطِ مسرحِ الواقعةِ

- «تعالى شوفى ابنك اتقتل».. والدة قتيل العمرانية تروى تفاصيل ما جرى

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساءً أثناء وقوف حسام محمد "المجني عليه" بشارع المدارس بمنطقة العمرانية، حيث فوجئ بشخص يستقل دراجة نارية ويقوم بدهس قدمه، ليبدأ "حسام" في معاتبته لكن لم يتقبل الشخص كلمات العتاب، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة فأخرج الشخص سلاحًا أبيض "مطواة" وسدد له ثلاث طعنات متفرقة بجسده ليسقط والدماء تسيل منه، ويفر المتهم هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

«أنا عاوز أمي عاوز أشوفها» كانت تلك الكلمات آخر ما خرج من فم "حسام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ويسقط غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجميع، مكالمة هاتفية أتت لوالدة المجني عليه من أحد الجيران يخبرها بوفاة نجلها، "تعالي شوفي ابنك مات"، هرولت الأم مسرعة لمكان الحادث وتشاهد فلذة كبدها جثة هامدة.