الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا اليوم قبالة ساحلها الشرقي.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة عن الإطلاق. ولم تقدم على الفور تفاصيل أخرى، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
يأتي الإطلاق قبل ساعات من اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.
ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.
وجاء الإطلاق الأخير أيضًا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.
وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى، زعمت أنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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