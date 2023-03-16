ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات دور الـ16

يستعرض لكم الدستور فى هذا التقرير، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة 16، حيث انتهت أمس الأربعاء 15 مارس، بشكل رسمي منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بآخر مباراتين في الدور والتى جمعت ريال مدريد أمام ليفربول، ونابولي ضد فرانكفورت.

وتمكن النرويجي إرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، من تصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، وخطف الصدارة من النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، وذلك بعدما سجل خمسة أهداف من سباعية فريقه أمام لايبزج الألماني.

ووصل رصيد هالاند حتى الآن إلى 10 أهداف ليحتل صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بينما يقف رصيد محمد صلاح عند 8 أهداف في المركز الثاني.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء دور الـ16

هالاند 10 أهداف. محمد صلاح 8 أهداف. مبابي 7 أهداف. جونكالو راموس 7 أهداف. فينيسيوس جونيور 6 أهداف. جواو ماريو 6 أهداف. رافا سيلفا 6 أهداف. روبرت ليفاندوفسكي 5 أهداف. مهدي تاريمي 5 أهداف. ميسلاف أوريسيتش 5 أهداف.

وخرج ليفربول بشكل رسمي من دوري الأبطال بعد تعرضه إلى الخسارة على يد ريال مدريد، أمس الأربعاء 15 مارس، بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما انتهت مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بخماسية مقابل هدافين لصالح الفريق الملكى ليودع الريدز البطولة ويتوقف رصيد أهداف محمد صلاح عند 8 أهداف.