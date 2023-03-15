الريال يهزم ليفربول بهدف ويتأهل لربع نهائى دورى الأبطال

تأهّل ريال مدريد الإسباني لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بانتصاره على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في إياب دور الـ16 للمسابقة.

فريق الريال كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، لكن التهديد الأول جاء عن طريق الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول في الدقيقة السابعة، عندما أرسل داني كارفاخال تمريرة خاطئة، لتصل لمحمد صلاح والذي مررها بدوره لزميله، لكن تيبو كورتوا تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 11، أطلق توني كروس تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 14، أرسل أنطونيو روديجر الكرة برأسه للقادم من الخلف فينيسيوس جونيور، لكن أليسون تصدى لتسديدة الأخير ببراعة.

وسدد إدواردو كامافينجا الكرة من على حدود منطقة الجزاء، ليتصدى لها أليسون ومن ثم ترتطم بالعارضة في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 22، أطلق لوكا مودريتش تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مرت فوق العارضة.

واخترق داروين نونيز دفاعات ريال مدريد من الجهة اليسرى مقتحمًا منطقة الجزاء، لكن كورتوا تصدى لتسديدته في الدقيقة 33.

وأطلق كودي جاكبو تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36، لكن كورتوا تصدى لها ببراعة.

وفي الشوط الثاني، سيطر لاعبو ريال مدريد تمامًا على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 53، انفرد فيدريكو فالفيردي بمرمى ليفربول، لكنه سدد الكرة ضعيفة ليتصدى لها أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 69، تلقى كريم بنزيما تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور أمام مرمى ليفربول، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة ومن ثم خارج المرمى.

واستطاع كريم بنزيما تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 79، من متابعة لتمريرة فينيسيوس جونيور.

بعد ذلك قام كارلو أنشيلوتي بإخراج بنزيما الذي اشتكى من آلام في الكاحل، إضافة لفينيسيوس جونيور وتوني كروس ولوكا مودريتش.

حاول لاعبو ليفربول على استحياء هز شباك كورتوا، لكن دون فائدة، لينتهي اللقاء بهزيمتهم بهدف نظيف إيابًا، وبستة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وشهد تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، عودة الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم بعد تعافيه من الإصابة، بجانب فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيدي فالفيردي - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

وسط الملعب: فابينو - جيمس ميلنر - كودي جاكبو.

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

وانتهت مباراة الذهاب بانتصار كاسح لريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.