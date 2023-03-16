«الغرف التجارية»: استيراد الأرز من الخارج هدفه كسر الاحتكار

علق الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، على قرار البنك المركزي بمد استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي حتى مارس 2024، قائلًا: "إن القرار جيد ولا يشوبه أي مشكلة".

وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرة خليل، أنه يوجد لدينا ما يكفينا من الأرز، معقبًا: "إذا قمنا بعملية استيراد هذا العام، فهي بهدف كسر عملية الاحتكار أو عملية المضاربة على السلعة الأساسية من بعض من تسول لهم أنفسهم أن يخزنوا السلع ويحجبونها عن المواطنين".

قرار البنك المركزي

ووجه مجلس إدارة البنك المركزي المصري البنوك بمد فترة السماح باستثناء 3 سلع أساسية (الأرز والعدس والفول) من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2024، بدلًا من مارس الجاري، لتسهيل الإجراءات الاستيرادية لتلبية احتياجات المواطنين.

ويعني مد الغطاء النقدي بواقع 100%، أن المستوردين لهذه السلع لن يكونوا مجبرين على سداد قيمة الشحنة بنسبة 100% للبنوك مع فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، مما يخفف أعباء التكلفة على المستوردين، وينعكس على انخفاض الأسعار.