تجربة جديدة تنتظر السائحين بالأهرامات تليق بمكانة الحضارة المصرية

قال عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن تطوير منطقة الأهرامات، إن الهرم أُهمل لسنوات العديدة ولكن بفضل القيادة السياسية الحالية لفتت النظر إلى الأهرامات، كما أن الدولة حاليًا تتبنى فكرة دعم القطاع الخاص وإشراكه بالعديد من المشروعات التنموية داخل الدولة، وقد بدأنا عملية تطوير الأهرامات بالاستعانة بالعديد من الشركات المتخصصة لاكتساب خبراتهم، موضحًا أننا خلال 3 أشهر سنكون جاهزين للافتتاح ولكن موعد التشغيل يخص الدولة وستعلن عنه.

وأضاف جزارين في تصريحات خاصة خلال جولة "الدستور" داخل الأهرامات، أننا نعمل على تحسين تجربة السائح داخل الأهرامات ويجد كل ما يرغبه من حمامات نظيفة ومطاعم على مستوى عالٍ، موضحًا أن هناك تعاونًا بين العديد من الجهات المعنية بالدولة على تطوير منطقة الأهرامات، فعملنا على تسهيل الدخول إلى الأهرامات. فحاليًا يوجد جراج لسيارات يتسع لما يقرب من 150 أتوبيسًا سياحيًا وما يقرب من 1000 مركبة وذلك سبب أزمة زحام الأتوبيسات وانتظار السائحين داخلها بالساعات انتظارًا للدخول وهو الأمر الذي كان يتسبب في إفساد تجربتهم.

تجربة سياحية جديدة للسائحين بالأهرامات

كما وفرنا نحو 10 أتوبيسات كهربائية لانتقال السائحين، ونحن نعمل على أن تكون كافة المركبات العاملة بالأهرامات صديقة للبيئة، موضحًا أن مشروع تطوير منطقة الأهرامات يشمل تجربة جديدة ستدهش السائحين وستجعل زياراتهم الأهرامات في حالة إن كان شاهدوه من قبل جديدة للغاية تبدأ من أول قدوم السائح إلى الأهرامات، فبعد دخول السائح من بوابات الدخول سيتجه إلى مركز الزوار الذي انتهينا من معظم الأعمال بها، وسيتم من خلال شراء تذاكر الدخول، وسيكون مختلفًا بحيث سيحاكي من خلال جدرانه تاريخ إنشاء الأهرامات بشكل مبسط من خلال الصورة المتواجدة والشاشة المتحركة التي ستكون بداخله، كما سيتم وضع بعض القطع الأثرية التي تم استخدامها لبناء الأهرامات كما سيمكن للزائر سواء شراء التذاكر إلكترونيًا أو بالطريقة التقليدية من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة.

وبعد خروج السائح من مركز الزوار سيخرج إلى منطقة الأتوبيسات ليستقل الأتوبيسات الصديقة للبيئة التي ستتجول به بين 7 محطات رئيسية، وفي كل محطة سيجد بها الزائر كافة الخدمات اللازمة لها من دورات مياه نظيفة ومؤهلة ومطاعم على طراز رفيع المستوى، وقد تم الانتهاء من أعمال تطوير مجمع مطاعم الملك خوفو الذي يضم مطعم خوفو وهو ثاني مطعم تم إنشاؤه بعد المطعم الذي يطل على الأهرامات التسعة، ويعد مجمع مطاعم الملك خوفو مجمع ضيافة مصرية وعالمية وملتقى للتجارب الثقافية.

وأشار جزارين إلى أنه يتم العمل على زيادة عدد ساعات العمل بالأهرامات، حيث إن مواعيد ساعات الزيارة بالأهرامات تنتهي في الساعة الرابعة عصرًا.