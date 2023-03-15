الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تدريب الوافدين بالأزهر على إعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يستكمل مركز تدريب صوت الأزهر بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب تأهيل وتدريب الوافدين على مهارات الاتصال الإعلامي. 

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين أن خدمة الوافد وتأهيله لسوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية من أسمى الأعمال التي يقدمها الأزهر للمجتمعات العربية والغربية، لافتة إلى أن مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب يعمل على تنمية مهارات الوافدين وتأهيلهم لسوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية في شتى المجالات تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ومن جانبها، قالت مروة حربي مدير تحرير برنامج صاحبة السعادة، إن البرامج الاجتماعية تحتاج إلى أفكار هادفة تفيد المجتمع وتكون بسيطة في تقديمها للرأي العام، مشيرة إلى أن نجاح أي برنامج يتوقف على قوة فكرته، وطريقة عرضه، وانتقاء ضيوفه، وأن بساطة مقدم البرنامج ووضوح حديثه، يؤديان دورًا كبيرًا في نجاحه وانتشاره، وأن إبداع فريق الإعداد وابتكاره وأسلوب كتابته من أهم المقومات لاستمرار البرنامج وتميزه.

تدريب الوافدين الأزهر إعداد البرامج الإذاعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

«تعالى شوفى ابنك اتقتل».. والدة قتيل العمرانية تروى تفاصيل ما جرى

«رؤية عصرية للمياه والمناخ في مصر».. ندوة بكلية الهندسة جامعة المنصورة

الكشف على 5000 مواطن في قافلة طبية لـ«مستقبل وطن» بالإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-3-2023 خلال التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»