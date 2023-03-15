تدريب الوافدين بالأزهر على إعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية

يستكمل مركز تدريب صوت الأزهر بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب تأهيل وتدريب الوافدين على مهارات الاتصال الإعلامي.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين أن خدمة الوافد وتأهيله لسوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية من أسمى الأعمال التي يقدمها الأزهر للمجتمعات العربية والغربية، لافتة إلى أن مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب يعمل على تنمية مهارات الوافدين وتأهيلهم لسوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية في شتى المجالات تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ومن جانبها، قالت مروة حربي مدير تحرير برنامج صاحبة السعادة، إن البرامج الاجتماعية تحتاج إلى أفكار هادفة تفيد المجتمع وتكون بسيطة في تقديمها للرأي العام، مشيرة إلى أن نجاح أي برنامج يتوقف على قوة فكرته، وطريقة عرضه، وانتقاء ضيوفه، وأن بساطة مقدم البرنامج ووضوح حديثه، يؤديان دورًا كبيرًا في نجاحه وانتشاره، وأن إبداع فريق الإعداد وابتكاره وأسلوب كتابته من أهم المقومات لاستمرار البرنامج وتميزه.