الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل زيارة ملكة بلجيكا إلى مدينة الأقصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشف  الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل زيارة جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا إلى محافظة الأقصر، حيث حرصت على زيارة عدد من المعالم الأثرية بالمحافظة، يأتي ذلك على هامش زيارتها الحالية لمصر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن الزيارة شملت أماكن عمل البعثات البلجيكية في الكاب ودير المدينة ومقابر الأشراف، بالإضافة إلى مقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك، حيث قام  وزيري بشرح تاريخ المقبرة وقصة اكتشافها على يد عالم الآثار هوارد كارتر عام 1923 والتي شاركت الملكة إليزابيث في الافتتاح الرسمي لها.

كما حرص الدكتور مصطفى وزيري على تقديم هدية تذكارية لملكة بلجيكا تخليدًا لزيارتها لمصر عبارة عن ورق بردي يحتوي مناظر للملكة نفرتاري وتوت عنخ آمون.

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وعقب انتهاء هذه الزيارة توجهت ملكة بلجيكا وصاحبة السمو الأميرة دوقة مقاطعة برابانت لزيارة المدينة الذهبية بالأقصر، حيث اصطحبهما الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، ووزير الآثار الأسبق في جولة بها،  كما أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

تجدر الإشارة إلى أن جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا شاركا أمس في افتتاح معرض مؤقت للصور الفوتوغرافية بقصر البارون إمبان تحت عنوان "1923-2023: الملكة إليزابيث ملكة بلچيكا - في مصر"، عن "رحلة الملكة إليزابيث ملكة بلچيكا - في مصر" وذلك في إطار الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على زيارة الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا وابنها ولي العهد الأمير ليوبولد إلى مصر لحضور الافتتاح الرسمي لمقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون في فبراير 1923.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا الأميرة إليزابيث محافظة الأقصر

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وائل لطفي

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