بيراميدز يكشف حقيقة ضم مهاجم الزمالك

كشف مصدر مسئول بإدارة بيراميدز حقيقة اهتمام السماوي بالحصول على خدمات مهاجم الزمالك يوسف أسامة نبيه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال المصدر، لـ"الدستور": لا أحد يختلف على إمكانات اللاعب المهارية والفردية الكبيرة للغاية".

أضاف:"يوسف أسامة نبيه هو مستقبل الكرة المصرية وتحديدا في مركز المهاجم الصريح، الذي أصبح بمثابة أزمة كبيرة للمنتخب الوطني الأول مؤخرا"، وواصل:"سيتم عرض الملف برمته على المدير الفني جايمي باتشيكو، قبل اتخاذ أي قرار رسمي".

وأكمل:"المدرب البرتغالي له جميع الصلاحيات في تحديد صفقات الفريق الفترة المقبلة، إذا كان يريد ضم مهاجم الزمالك، ستبدأ على الفور اتخاذ بعض القرارات".

وزاد:"أولى هذه الخطوات جس نبض اللاعب وتحديد موقفه من الانضمام للفريق من عدمه أو صرف النظر عن الصفقة".

وأردف "الخطوة الثانية ستكون التواصل شخصيا مع المهاجم لمعرفة شروطه المالية ومدة العقد في حالة موافقته على الانضمام لبيراميدز، وذلك عن طريق لجنة التعاقدات".

وألمح:"لا نريد استباق الأحداث، الوقت مازال مبكرا للحديث عن مثل هذه الأمور، الموسم لم ينته بعد علينا الانتظار".

وأتم:"عقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك مازال ساريا حتى نهاية الموسم الجاري".