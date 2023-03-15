الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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زلزال متوقع خلال 72 ساعة.. رئيس حزب البيئة العالمى يكشف الحقيقة

زلزال
زلزال

كشف الدكتور ضومط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، تفاصيل التصريحات التي أثارها العالم الهولندي بشأن وقوع زلزال مُدمر على مدار 3 أيام "اليوم وغدًا وبعد غد".

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى،والمُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن تصريحات هذا العالم لا تستند للعلم، لافتًا إلى أنه حذر من وقوع زلازل على مدار الأيام السابقة؛ وهو أمر لم يحدث.

وتوقع رئيس حزب البيئة العالمي، عدم وقوع زلازل اليوم وغدًا وبعد غد؛ وفق تصريحات العالم الهولندي، محذرًا من أن التغيرات التي شهدها شرق المتوسط؛ تُمثل حدثًا غير عادي.

وتابع أن الصفائح التكتونية تتخذ مواقع جديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع هزات أرضية تصل إلى 6 درجات بحد أقصى.

وأكد أن الزلازل التي تشهدها الكرة الأرضية لن تصل إلى درجات مدمرة، مؤكدًا أن كوكب الأرض معرض لزلازل؛ ولا يستطيع أحد أن يعلم توقيت الزلازل، أو أماكن وقوعها، حتى الأن.

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