الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الاثنين.. «جيل التسعينيات في الشعر المصري» في ندوة بحزب التجمع

منتدي الشعر المصري
منتدي الشعر المصري

يقيم منتدى الشعر المصري بحزب التجمع في السادسة مساء الاثنين المقبل، ندوة حول جيل التسعينيات في الشعر المصري، يشارك فيها الشعراء كريم عبد السلام ومحمود خيرالله وهدى حسين وعماد غزالي ، ويديرها الشاعر عيد عبدالحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد ومنسق عام أنشطة منتدى الشعر المصري.

ويعد جيل التسعينيات من أهم الأجيال الشعرية في مصر، حيث اتسمت تجربة أبناء هذا الجيل بالتمرد والانحياز إلى قصيدة النثر عبر منطلقات جمالية خاصة، قائمة على التجريب المستمر في بنية المعنى، وتحاور الذاتي مع العام.

يقول الشاعر كريم عبدالسلام في ورقته التي سيلقيها في الندوة، المقاومة هى القيمة الأولى في حياة الشعراء وقد تجلت بوضوح في شعراء التسعينيات، الذين تصدوا لكل الاكليشهات السائدة ومحاولات التهميش، وصنعوا مجالا مفتوحا للفعل الشعري الخلاق والمتعدد ضمن قوس قصيدة النثر الرحبة والقابلة لمحاولات التجديد والتجريب والتلاقي مع مختلف التجارب الشعرية في العالم ومنها بالطبع التجارب العربية .

تأتي هذه الندوة في سياق مجموعة من الندوات التي سيقيمها منتدى الشعر المصري في الفترة القادمة تهتم بتقييم ودراسة المشروع الشعري لهذا الجيل، من خلال تقديم دراسات نقدية عنه، بالإضافة إلى شهادات من أبرز  الشعراء الذين أسهموا في بلورة ملامح هذا الجيل.

كما تأتي في سياق اكبر لمناقشة الحالة الشعرية في مصر من خلال إلقاء الضوء على أجيال مختلفة في الشعر المصري والعربي.

ويعد التطور الحقيقى لقصيدة النثر ظهر مع جيل التسعينات، رغم أنهم كانوا على هامش الحياة الثقافية بحسب الناقد د.محمود الضيع وأن جيل السبعينات فى مصر كتب قصيدة التفعيلة، لكن جيل التسعينات خلق تطورا فى شكل كتابة القصيدة، وكان على جيل السبعينات والثمانيات إما أن يتقبلوا هذا الشكل الجديد أو يرفضوه، فتقبلوه وحدث تحول فى شكل كتابة القصيدة.

منتدي الشعر المصري جيل التسعينيات الشعر المصري حزب التجمع الشاعر عيد عبدالحليم التهميش المشروع الشعري لهذا الجيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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