انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق فى منور مدرسة بالهرم

أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق بمنور مدرسة محرم الإسلامية للغات بمنطقة الهرم؛ للوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدرسة بشارع عز الدين عمر المتفرع من شارع الهرم.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بمنور مدرسة محرم الإسلامية للغات بجوار وحدة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران دون امتدادها إلى الفصول الدراسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.