الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«منظومة ذكية لا يمكن اختراقها دون رصد».. كاميرات «مدينتى» رصدت لصى فيلا محمد صلاح لحظة بلحظة

لصا فيلا محمد صلاح
لصا فيلا محمد صلاح

تمكنت منظومة كاميرات المراقبة بمدينتي من كشف لغز سرقة فيلا نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى خلال ساعات قليلة من الإبلاغ عن السرقة.  

وأكدت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي على فيس بوك أنه فور إخطار أمن المدينة بالواقعة، قامت "غرفة المراقبة والتحكم" بتحديد المترددين بالقرب من الفيلا المذكورة ورصدت خط سير المشتبه فيهما، وتابعت تحركاتهما لحظة بلحظة في المدينة من خلال الاستعانة بتقنية تحديد ملامح الوجه (facial recognition) والتعقب، فيما أبرزت الكاميرات الذكية صورًا وفيديو على درجة عالية من النقاء للمتهمين بالساعة والتاريخ.

وأشارت صفحة مدينتي إلى أن الكشف عن المتهمين خلال ساعات قليلة يبرهن على أن الاستثمار فى المجال الأمني من خلال أحدث التقنيات قد اعتمد نظامًا أمنيًا فى مدينتي لا يمكن اختراقه دون رصد واضح، وبما يحقق أقصى درجات الأمان لسكان المدينة ويسهم فى تحقيق نتائج إيجابية وسريعة لإنجاز العدالة وأيضًا تحقق أهم عنصر فى الأمن وهو الضبط السريع لأى متهم بأدلة دامغة، وهو ما وفرته منظومة الكاميرات الذكية فى مدينتي.

مدينتي فيلا محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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