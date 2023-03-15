مبادرة «إحياء مسار العائلة المقدسة» بالتنسيقية تعقد أول اجتماعاتها

عقدت مبادرة "إحياء مسار العائلة المقدسة للترويج للسياحة الدينية في مصر" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أول اجتماعاتها، لمناقشة مسار عملها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "البناء المتعدد"، والتي تتضمن عدة محاور بجانب مسار العائلة المقدسة؛ أبرزها التماسك الأسري ورعاية النشء والتنمية الاقتصادية والصحة النفسية.

واتفق الأعضاء على مناقشة العديد من الملفات الرئيسية بالمبادرة والقيام بجولات ميدانية في نقاط المسار الـ25 للوقوف على جهود الدولة في النقاط التي تم تطويرها، وكذلك عرض مقترحات تطوير النقاط الممتدة في ربوع مصر.

وقرر أعضاء المبادرة عقد اجتماعات مكثفة مع المسئولين بوزارة السياحة والآثار عن إحياء مسار العائلة المقدسة، بجانب الترويج للمسار في الخارج واستهداف السائح الديني، مع تشجيع المحافظات على استثمار النقاط التي لديها، وصنع منتجات تذكارية لاستفادة الأسر المنتجة منها.

وترأس الاجتماع مسئول المبادرة، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الأعضاء علي حسين ومحمد سيد عمران وأحمد عبدالعزيز ومازن شقوير ومينا سنبل ومحمد أشرف ضيف وهاجر سعدالدين.