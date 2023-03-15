خبير أمنى: الإسلام المتطرف صناعة غربية.. والأزهر قادر على مقاومتها

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن مؤسسة الأزهر الشريف تسعى جاهدة لتصحيح الأفكار النمطية المأخوذة عن الدين الإسلامي، والتي أدت إلى ظهور مصطلح ما يطلق عليه "الإسلام المتطرف"، ولهذا قام الأزهر بإطلاق العديد من البرامج التوعوية لنشر التفسير الصحيح للقرآن الكريم والأحاديث النبوية.

الإسلام المتطرف

وأكد الشوبكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الغربية والجماعات الإرهابية يستفيدون بصورة كبيرة من الأفكار المغلوطة المأخوذة عن الدين الإسلامي، ولهذا تحرص هذه الجماعات المتطرفة على استقطاب المواطنين وإبعادهم عن الدين الإسلامي.

التطرف العالمي

وأضاف أن الإعلام الغربي يقدم المسلمين بصورة نمطية واحدة والمتمثلة في التطرف والتشدد، ولهذا الإعلام الغربي يستهدف من هذه الصورة النمطية استقطاب الشعوب وتوحيدها ضد الدين الإسلامي، حيث يسير هذا الإعلام وفق أجندة محددة يحكمها المصالح السياسية الدولية.