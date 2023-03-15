«الزراعة»: مستهدف زيادة المساحة المنزرعة بمحصول السمسم والفول السودانى لمحاصيل استراتيجية

أكد الدكتور رضا محمد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه من المتوقع زيادة المساحة المنزرعة من السمسم لتبلغ 150 ألف فدان بحلول 2024 تنتج 90 ألف طن من البذور، وفي حال استخدامها لإنتاج الزيوت فيمكن إنتاج حوالي 50 ألف طن من الزيت، حيث تم وضع خطة لزيادة المساحة لتتخطي 150 ألف فدان بحلول 2024 بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وقد تم هذا الموسم زراعة 25 فدان من تقاوي الاساس والتي تؤدي الي تحقيق المستهدف موسم 2024، وأن خطة إنتاج التقاوي تستهدف مساحة 250 ألف فدان موســم 2023 من السمسم، ويتم زراعة 25 فدانا لإنتاج تقاوي الأساس، تنتج 12.5 طن تقاوي أساس موســم 2024 بالتنسيق مع إدارة التقاوي والشركات، ويتم زراعة 2500 فدان لإنتاج تقاوي معتمد، تنتج 1250 طن تقاوي معتمد، تكفي لزراعة 250 ألف فدان لدى المزارع 100%.

محصول الفول السوداني:

أوضح مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه يعتبر الفول السوداني من المحاصيل الزيتية الغذائية والتصديرية المهمة على المستوى المحلى؛ نظراً لاحتواء بذوره على نحو 50-60% زيت عالي الجودة غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة ويزرع المحصول في الموسم الصيفي ويمكن استهلاك بذوره مباشرة أو في بعض الصناعات الغذائية والطبية ويتم تصدير حوالي 45 ألف طن سنوياً من هذا المحصول، ولا يستخدم محليًا للإنتاج الزيت بالرغم من نسبة الزيت العالية في بذوره، واعتماد بعض الدول عليه فى إنتاج الزيوت بشكل رئيسي.

وأوضح "علي" أن محصول الفول السوداني يجود زراعته في الأراضي الرملية والأراضي الطينية الخفيفة ولا يجود في الأراضي المتأثرة بالأملاح أو سيئة التهوية، وقد بلغت المساحة المنزرعة موسم 2021 حوالي 170 ألف فدان أنتجت حوالي 255 ألف طن وازدادت المساحة هذا الموسم 2022 لتبلغ حوالي 175 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج الكلي من البذور حوالي 260 ألف طن يتم تصدير 45 ألف طن منها سنوياً، مشيرًا إلى أن الفول السوداني محصول تصديري، ولا يتم استخراج الزيت من البذور على الرغم من نسبة الزيت العالية من 50-60 %.

وأوضح "علي" من المتوقع زيادة المساحة المنزرعة لتبلغ 200 ألف فدان بحلول 2025 تنتج 300 ألف طن من البذور، حيث تم إنتاج 15 طن تقاوي أساس تكفي لزراعة 200 فدان لدي الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تنتج 300 طن تقاوي معتمد 1 تكفي لزراعة 4000 فدان لدي المزارعين، مشيرًا إلى أنه مستهدف مساحة 200 ألف فدان، موســم 2023 من الفول السوداني ويتم زراعة 100 فدان لإنتاج تقاوى الأساس، تنتج 150 طن تقاوى أساس، موســم 2024 بالتنسيق مع إدارة التقاوى والشركات وتتم زراعة 2000 فدان لإنتاج تقاوى المعتمد، تنتج 3000 طن تقاوى معتمد تكفي لزراعة 40 ألف فدان لدى المزارع بنسبة 20%.