الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس السوري: زيارتي لموسكو تمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين

الرئيس السورى بشار
الرئيس السورى بشار الأسد

انطلقت قبل قليل، المحادثات الرسمية بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بحضور وفدي البلدين.

وقال الرئيس الأسد، خلال لقاء بوتين فى موسكو اليوم: مرتاحون لنتائج عمل اللجنة السورية الروسية المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وتابع الأسد: "زيارتي اليوم ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات".

وفى وقت سابق من اليوم، بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أسس التعاون الثنائي، وعددا من القضايا التي تهم البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم، "إن لافروف والمقداد بحثا خلال اجتماعهما عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي لقيت اهتماما خاصا من قبل الطرفين، وأهمها التغيرات التي تطرأ في منطقة الشرق الأوسط واستعادة سوريا لحقوقها في جامعة الدول العربية وغيرها من المواضيع".

المحادثات الرئيس السوري الرئيس الروسي اللجنة السورية الروسية موسكو الكرملين

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