الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أرملة الفنان الراحل نجاح الموجي تهدي بعض مقتنياته لمتحف «الفن المصري لرموزه ورواده»

نجاح الموجي
نجاح الموجي

أهدت عائشة فريد عوض- أرملة الفنان الراحل "نجاح الموجي"، بعضًا من مقتنيات زوجها لمتحف "الفن المصري لرموزه ورواده" التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

اشتملت تلك المقتنيات على:

- قبعتي بحر.
- قلم مكتوب عليه اسم الفنان الراحل نجاح الموجي.
- ربطة عنق.
- دعوة مشاهدة مباريات كرة قدم من الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1980.
- درع تكريم وشهادة تقدير من مهرجان الإسكندرية السينمائي.
- شهادة تقدير من جامعة عين شمس.
- بامفلت مسرحية "مولد سيدي المرعب".
- البطاقة الشخصية الورقية.
- جواز سفر.
- 2 كارنيه عضوية نقابة المهن التمثيلية.
- رخصة قيادة.
- درع تكريم وشهادة تقدير من المركز الكاثوليكي.
- شهادة تقدير "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" من المركز الكاثوليكي.
- ظرف مكتوب عليه بخط اليد من الفنان "السيد راضي" للفنان "نجاح الموجي" عام 1994.
-  23 صورة فوتوغرافية.

وزيرة الثقافة متحف الفن المصري لرموزه ورواده القومي للمسرح والموسيقى السيدة عائشة فريد عوض أرملة الفنان الراحل نجاح الموجي نجاح الموجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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