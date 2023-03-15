أرملة الفنان الراحل نجاح الموجي تهدي بعض مقتنياته لمتحف «الفن المصري لرموزه ورواده»
أهدت عائشة فريد عوض- أرملة الفنان الراحل "نجاح الموجي"، بعضًا من مقتنيات زوجها لمتحف "الفن المصري لرموزه ورواده" التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
اشتملت تلك المقتنيات على:
- قبعتي بحر.
- قلم مكتوب عليه اسم الفنان الراحل نجاح الموجي.
- ربطة عنق.
- دعوة مشاهدة مباريات كرة قدم من الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1980.
- درع تكريم وشهادة تقدير من مهرجان الإسكندرية السينمائي.
- شهادة تقدير من جامعة عين شمس.
- بامفلت مسرحية "مولد سيدي المرعب".
- البطاقة الشخصية الورقية.
- جواز سفر.
- 2 كارنيه عضوية نقابة المهن التمثيلية.
- رخصة قيادة.
- درع تكريم وشهادة تقدير من المركز الكاثوليكي.
- شهادة تقدير "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" من المركز الكاثوليكي.
- ظرف مكتوب عليه بخط اليد من الفنان "السيد راضي" للفنان "نجاح الموجي" عام 1994.
- 23 صورة فوتوغرافية.