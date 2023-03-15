أرملة الفنان الراحل نجاح الموجي تهدي بعض مقتنياته لمتحف «الفن المصري لرموزه ورواده»

أهدت عائشة فريد عوض- أرملة الفنان الراحل "نجاح الموجي"، بعضًا من مقتنيات زوجها لمتحف "الفن المصري لرموزه ورواده" التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

اشتملت تلك المقتنيات على:

- قبعتي بحر.

- قلم مكتوب عليه اسم الفنان الراحل نجاح الموجي.

- ربطة عنق.

- دعوة مشاهدة مباريات كرة قدم من الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1980.

- درع تكريم وشهادة تقدير من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

- شهادة تقدير من جامعة عين شمس.

- بامفلت مسرحية "مولد سيدي المرعب".

- البطاقة الشخصية الورقية.

- جواز سفر.

- 2 كارنيه عضوية نقابة المهن التمثيلية.

- رخصة قيادة.

- درع تكريم وشهادة تقدير من المركز الكاثوليكي.

- شهادة تقدير "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" من المركز الكاثوليكي.

- ظرف مكتوب عليه بخط اليد من الفنان "السيد راضي" للفنان "نجاح الموجي" عام 1994.

- 23 صورة فوتوغرافية.