الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبراء الزراعة يضعون خطة للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية والتعاقد مع المزارعين

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

كشف خبراء الزراعة خطة الدولة من أجل التوسع في زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية الاستراتيجية لتقليل الفجوة الزيتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت والحد من الاستيراد من الخارج لتوفير العملة الصعبة وتوفير الإنتاج للمواطنين حيث بلغت الفجوة الزيتية 98% حيث يصل الاستهلاك السنوي 2 مليون و700 ألف طن، تستورد مصر منها مليون و900 ألف طن، حيث تشمل المحاصيل الزيتية محصول فول الصويا ودوار الشمس، والسمسم والفول السوداني والكتان والكانولا بالإضافة إلى عودة زيادة مساحات محصول القطن لاستخدام البذرة في الإنتاج.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسع في المحاصيل الاستراتيجية الزيتية هو هدف لكل أجهزة الدولة والتي تعمل على تنفيذها كلًا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إنشاء منظومة للزراعة التعاقدية، من خلال توفير التقاوي المعتمدة التي تعطي أعلى إنتاجية مرتفعة وتأتي ثمارها خلال الفترة المقبلة، بكميات تقاوي تكفي لزراعة 50 ألف فدان.

وقال "عزوز" إنه تم أنشأت للتعاقد مع المزارعين ومنتجي الزيوت وتكون لها دور في توفير الزيوت مصدر محصول المزارعين، وتقليل استيراد الزيوت من الخارج وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد على تحسين دخل المزارعين وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الزيتية من خلال الممارسات الجيدة ومواعيد الزراعة، والمعاملات الزراعية وتقديم التوصيات وكل الدعم الفني، والإرشاد الزراعي والعمليات الخاصة بالمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والمقننات السمادية والرش بالمبيدات وتقديم أفضل مواعيد لحصاد المحصول، والتشجيع على الزراعة الآلية والري الحديث والمنظومة الجديدة لري الأراضي الزراعية. 

وقال الدكتور رضا محمد علي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر نقصاً حاداً في إنتاج الزيوت النباتية وزيادة كبيرة في الاستهلاك السنوي من الزيوت النباتية حيث يصل الاستهلاك السنوي من الزيوت الغذائية في مصر 2.7 مليون طن زيت يتم استيراد 1.9 مليون طن زيت من الخارج بالإضافة إلى 4.35   مليون طن من بذور المحاصيل الزيتية  عبارة 4.3 مليون فول صويا إلى جانب 0.05 مليون طن دوار الشمس والتي يتم عصرها في مصر لتصل الفجوة إلى 98%، مشيرًا إلى أن المحاصيل الزيتية محاصيل تصنيعية يصعب على المزارع تسويقها لارتباطها بالشركات المصنعة وعليه فهى تتأثر سلبياً وإيجابياً مع مصالح تلك الشركات. 
 

خبراء الزراعة يضعون خطة للتوسع المحاصيل الاستراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

«كان بيبكي» ممرضة تعتدي على طفل بقسم المعثور عليهم بمطروح

1200 طالب يتنافسون بمسابقتي «فيرست ليجو» و«تحدي فيرست تك» بمكتبة الإسكندرية

ضبط سارقى فيلا محمد صلاح.. هكذا خططا للجريمة

الاتحاد المصرى للتأمين يصدر توصيات مؤتمر «التأمين متناهي الصغر» بالأقصر

نائب محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات «اليوم العالمي للمياه 2023»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر 3 أيام

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون «فك الارتباط»

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة