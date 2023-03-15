الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يهنئ المرأة الأزهرية لحصولها على المراكز الأولى في جائزة التميز الحكومي

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ بخالص التهنئة لجميع سيدات الأزهر، معربًا عن سعادته بفوز الأزهر مشيخةً وجامعةً بالمراكز الأولى في جائزة التميز الحكومي فئة: (تكافؤ الفرص وتمكين المرأة).

وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في بيان له اليوم، الأربعاء، أن للمرأة مكانة كبيرة في الأزهر، وقد شغلت عدد من المناصب القيادية في عهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

يذكر أن الأزهر فاز بالمركز الأول وفازت جامعته بالمركز الثالث في فئة (تكافؤ الفرص وتمكين المرأة) ضمن جوائز التميز الحكومي التي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جامعة الأزهر المرأة جائزة التميز الحكومي سيدات الأزهر الأزهر الشريف

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