قتل 800 شخص.. وفاة طبيب صيني كشف تكتم بكين على وباء «سارس»

توفي طبيب عسكري صيني كشف النطاق الحقيقي لتفشي وباء التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) عندما اجتاح بكين عام 2003 وهو الطبيب جيانغ يانيونغ، عن عمر يناهز 91 عامًا، وفقا لما قاله أصدقاؤه وذكرته تقارير إعلامية محلية.

واتهم جيانغ الحكومة الصينية في رسالة مفتوحة بعث بها لوسائل إعلام حكومية بالتهوين عمدا من مدى انتشار سارس عام 2003، وأودى المرض بحياة ما يقرب من 800 شخص في أنحاء العالم.

وكما هو معتاد مع الشخصيات العامة ذات الحساسية السياسية، لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية الصينية نبأ وفاته.

وقال هو جيا، وهو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قال إنه صديق قديم لجيانغ، لـ"رويترز" إنه توفي في مستشفى عسكري في بكين.

ونشر صديقان آخران لعائلة جيانغ على تويتر نبأ وفاته قبل أيام.

وذكرت وسائل الإعلام منها صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) نقلًا عن مصادر أنه توفي يوم السبت متأثرًا بالتهاب رئوي.

وتزامنت وفاة جيانغ مع انعقاد الجلسات السنوية للبرلمان الصيني، وهو وقت له حساسية سياسية إذ يتم فيه تكثيف الإجراءات الأمنية في العاصمة بكين.

تفاصيل كشف وباء سارس

وكان جيانغ، الذي ولد لعائلة ثرية وكان عضوا في الحزب الشيوعي الصيني لفترة طويلة، يعمل كبير جراحين في مستشفى عسكري كبير ببكين قبل إحالته للتقاعد.

وبعد رسالته التي اتهم فيها السلطات بالتستر على تفشي سارس عام 2003، أقالت الحكومة الصينية لاحقاً العديد من المسؤولين بمن فيهم وزير الصحة وقالت إنها ستكون أكثر شفافية بشأن الاستجابة للأزمة.

وفرضت السلطات عليه الإقامة الجبرية لأشهر كما منع من السفر لخارج البلاد.