«التماسك الأسرى» تواصل عقد اجتماعاتها بتنسيقية شباب الأحزاب

واصلت مبادرة "التماسك الأسري" عقد اجتماعاتها برئاسة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتحديد ومناقشة الخطة التنفيذية للمبادرة.

و"التماسك الأسري" أحد محاور مبادرة "البناء المتعدد" التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن استراتيجية 2023 التي تتضمن عدة محاور بجانب التماسك الأسري، أبرزها رعاية النشء، والتنمية الاقتصادية، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة.

واتفق الأعضاء، على آليات العمل والخطة التنفيذية خلال الفترة القادمة، وتم التوافق علي العمل علي عدة مستويات، أبرزها المستوي البرلماني، إلى جانب عقد لقاءات رسمية، وزيارات ميدانية، وصالونات نقاشية وغيرها، لتغطية كافة جوانب قضية التماسك الأسري بالمجتمع.

وتضم مبادرة التماسك الأسري من أعضاء التنسيقية، عبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبي.