الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التماسك الأسرى» تواصل عقد اجتماعاتها بتنسيقية شباب الأحزاب

مبادرة التماسك الأسرى
مبادرة التماسك الأسرى

واصلت مبادرة "التماسك الأسري" عقد اجتماعاتها برئاسة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتحديد ومناقشة الخطة التنفيذية للمبادرة.

و"التماسك الأسري" أحد محاور مبادرة "البناء المتعدد" التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن استراتيجية 2023 التي تتضمن عدة محاور بجانب التماسك الأسري، أبرزها رعاية النشء، والتنمية الاقتصادية، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة.

واتفق الأعضاء، على آليات العمل والخطة التنفيذية خلال الفترة القادمة، وتم التوافق علي العمل علي عدة مستويات، أبرزها المستوي البرلماني، إلى جانب عقد لقاءات رسمية، وزيارات ميدانية، وصالونات نقاشية وغيرها، لتغطية كافة جوانب قضية التماسك الأسري بالمجتمع.

وتضم مبادرة التماسك الأسري من أعضاء التنسيقية، عبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبي.

مبادرة التماسك الأسرى رشا كليب تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المستوي البرلماني

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ضبط سارقى فيلا محمد صلاح.. هكذا خططا للجريمة

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

المؤبد للمتهمين بقتل مواطن بسبب خلافات فى الشرقية

إحالة سائق دهس طفلا ببولاق الدكرور للمحاكمة

السعودية: وساطة الرئيس الصيني سهلت اتفاق الرياض وطهران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر 3 أيام

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون «فك الارتباط»

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة