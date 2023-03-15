الولايات المتحدة دمرت العراق خلال 20 عاما من الاحتلال

قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إن الولايات المتحدة حينما غزت العراق في مارس 2003، دمرت أجزاء كبيرة من البلاد، مؤكدة أن الغزو استند إلى مزاعم خاطئة بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان يخبئ أسلحة دمار شامل.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها بمناسبة مرور عشرين عاما على الاحتلال الأمريكي للعراق، أنه رغم مرور عقدين على الغز ما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بوجود عسكري صغير ولكن ثابت لضمان وجودها المستمر في العراق.

وينتشر الجنود الأمريكيون البالغ عددهم 2500 جندي في أنحاء البلاد أغلبهم في منشآت عسكرية في بغداد وفي الشمال، بعد أن كان هناك أكثر من 170.000 جندي في ذروة الحرب عام 2007.

نظرة على دور أمريكا في العراق

وقالت “أسوشيتيد برس” إنه تمت الإطاحة بصدام، وتسبب الحرب في تقسيم العراق إلى طوائف وأحزاب وميليشيات، مع حصول الأكراد على منطقة حكم ذاتي خاصة بهم، كما أدى الاستياء الشعبي والصراع على السلطة إلى تأجيج الحرب الأهلية، ما أدى في نهاية المطاف إلى انسحاب أمريكا الكامل في ديسمبر 2011.

وأشارت الوكالة إلى أن الانقسام كان عاملاً رئيسياً في انهيار الشرطة وقوات الجيش في العراق خلال مواجهة تنظيم داعش الإرهابي الذي اجتاح المنطقة العربية وتحديدا في العراق وسوريا عام 2014.

وأوضح التقرير أنه مع صعود تنظيم داعش الإرهابي وتهديده المتزايد للولايات المتحدة وحلفائها في جميع أنحاء أوروبا أعاد الولايات المتحدة إلى العراق مجددت بدعوة من حكومة بغداد في عام 2014، وخلال ذلك شن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حملات غارات جوية في العراق ثم سوريا، واستأنف جهدًا واسعًا لتدريب الجيش العراقي وتقديم المشورة له.

واستمرت مهمة التدريب والمشورة للتحالف، بدعم من وحدة الناتو، حتى بعد انتهاء التنظيم في مارس 2019.

ويعيش نحو 2500 جندي منتشرين في العراق في قواعد مشتركة مع القوات العراقية حيث يوفرون التدريب والمعدات.

ومع ذلك، فإن هذا العدد الإجمالي للقوات متغير، ولا يكشف البنتاجون عن عدد قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي تتحرك بشكل روتيني داخل وخارج البلاد لمساعدة القوات العراقية أو السفر إلى سوريا ضمن عمليات مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن الجنرال المتقاعد في سلاح مشاة البحرية فرانك ماكنزي ، والذي قاد القيادة المركزية الأمريكية وشغل منصب القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط من عام 2019 إلى عام 2022 قوله إن العراق لا يزال تحت ضغط تنظيم داعش الإرهابي.

لماذا يستمر الوجود الأمريكي؟

السبب المعلن كثيرًا لاستمرار وجود القوات الأمريكية هو مساعدة العراق في محاربة فلول تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي عودة للظهور، لكن السبب الرئيسي هو مواجهة إيران، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وأكدت الوكالة أن النفوذ السياسي الإيراني وقوة الميليشيات في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة كان مصدر قلق أمني متكرر للولايات المتحدة على مر السنين.

كما أن وجود القوات الأمريكية في العراق يجعل من الصعب على إيران نقل الأسلحة عبر العراق وسوريا إلى لبنان، لاستخدامها من قبل وكلائها، بما في ذلك حزب الله اللبناني، ضد إسرائيل.

وينطبق الشيء نفسه على وجود القوات الأمريكية في جنوب شرق سوريا، والتي تقع على طريق حيوي يمكن أن يربط القوات المدعومة من إيران من طهران على طول الطريق إلى جنوب لبنان ثم إسرائيل.

وتقدم القوات الأمريكية في العراق أيضًا دعمًا لوجستيًا مهمًا وغيره من أشكال الدعم للقوات الأمريكية في سوريا، التي تشارك قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في قتال داعش.

أرقام مفزعة

وأشارت الوكالة إلى خسائر واشنطن حينما سحبت قواتها في ديسمبر 2011 منذ الغزو في 2003 قتلت عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين مقابل مقتل 4487 جنديًا أمريكيًا حيث قُتل أكثر من 3500 جندي في أعمال معادية ، وقتل ما يقرب من 1000 في أعمال غير قتالية.

وأصيب أكثر من 32000 جندي في القتال؛ كما أبلغ عشرات الآلاف غيرهم عن أمراض إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى يعتقد أنها مرتبطة بالتعرض السام من حفر الحروق في العراق.

ومنذ عام 2003 حتى عام 2012، قدمت الولايات المتحدة 60.64 مليار دولار لتمويل قوات الأمن العراقية وإعادة الإعمار المدني، وتم تخصيص 20 مليار دولار لتمويل وتجهيز وتجهيز وتدريب قوات الأمن العراقية.

وكان هناك ما يقرب من 100000 متعاقد كل عام في العراق لدعم القوات الأمريكية والبعثة الأمريكية منذ عام 2007 حتى عام 2010، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس، وحتى أواخر العام الماضي، كان هناك حوالي 6500 متعاقد يدعمون العمليات الأمريكية في العراق وسوريا، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية.