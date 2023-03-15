الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: انطلاق «سلامتك تهمنا» بالشركة المصرية للغازات بكفر الشيخ

ندوة توعية بمقر شركة
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم؛ أحد اكبر مصانع تعبئة الغاز بالدلتا؛ تحت عنوان "سلامتك تهمنا للحد من مخاطر العمل وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية"، لتوعية العمال بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على سلامة عمال مصر وتعزيز بيئة العمل لدعم عجلة الإنتاج.

وأوضح حازم حسن، مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، في تقريره للوزارة، أن المبادرة تستهدف ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية لتصبح سلوك ومنهج حياة في جميع مواقع العمل، وكذلك تبادل الخبرات بين مكاتب السلامة والصحة المهنية وإدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، ونشر الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على عمال مصر وتعزيز بيئة العمل وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر، كما تم تنفيذ مناورة إطفاء حريق ميدانية وتم عمل خطة إخلاء الطوارئ وتشغيل أنظمة الإنذار والإطفاء.

وأضاف مدير المديرية أنه قام بجولة ميدانية لتفقد مواقع العمل بالشركة، التي يعمل بها 156عاملا ويقع مقرها ببلطيم على مساحة 53000 متر بطاقة إنتاجية 45000 اسطوانة يوميا، حيث قام مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالشركة بتقديم شرح لأجهزة الإنذار والإطفاء وطريقة إخلاء الموقع، مشيداً بكفاءة الأنظمة وفعاليتها وفق المعايير الحديثة وشروط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما تقدم كافة العاملين بالشركة بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزير القوى العاملة والمديرية التابعة لها على اهتمامهم بتوفير بيئة عمل آمنة والحد من مخاطر العمل والحفاظ على عمال مصر من مخاطر العمل.

ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
ندوة توعية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم
مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ ندوة توعية شركة مصر لتعبئة الغاز سلامتك تهمنا مخاطر العمل السلامة والصحة المهنية

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