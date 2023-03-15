الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رضا حجازى: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيًا

الجولة
الجولة

تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، تنفيذ برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم" خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس الجاري، بقاعة التدريب بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، لتدريب المعلمين الجدد التابعين للإدارات التعليمية بالدقى، والعجوزة، وكرداسة. 

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه مع المتدربين، أنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيًا، مشيرًا إلى أن استراتيجية تطوير التعليم الجديدة تقوم على تنظيم متطلبات وإجراءات تعيين المعلمين وتطوير أدائهم وترقيتهم، لافتًا إلى أن رؤية الوزارة للمستقبل تتمثل في وجود معلمين يتمتعون بمهارات مهنية ومعارف ممتازة وقيم وسلوكيات مهنية سليمة.

وتابع أن الوزارة بدأت في وضع معايير ومؤشرات الجدارات المهنية للمعلمين؛ للاسترشاد بها في عملية التنمية المهنية المستمرة.

وأوضح الوزير أن الهدف العام من التدريب التربوى للمعلمين الجدد هو إكساب المعلمين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديدة، حيث تم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوي.

وأشار الوزير إلى أن هناك تدريبًا آخر خاصًا باللياقة الذهنية والبدنية عقب هذا التدريب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه بعد اجتياز هذه التدريبات يتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق مع المديريات التعليمية. 

وأجرى الوزير حوارًا مع المتدربين حول المواد التدريبية التي يتلقونها كما ناقشهم حول كيفية استفادتهم من التدريب وأهميته، حيث أشادت المتدربات بالمواد التدريبية، وأعربن عن مدى استفادتهن من موضوعات التدريب، والمشاركة الفعالة للمشاركات، وتنوع الاستراتيجيات التدريبية، وتطبيق نظام المحاكاة لما يتم تنفيذه داخل الفصول، بالإضافة إلى المناقشة والحوار والعصف الذهني، كما أشرن إلى أن هذا التدريب جعلهن يستعدن تنشيط الذاكرة، ومعرفة التطورات التى استحدثت والتغيرات التى طرأت فى مجالات التعلم.

وجدير بالذكر أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"،  تتم على مدار أربعة أيام تدريبية، تناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى فقد تناول استراتيجيات التدريس، وتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

وفى سياق آخر، تفقد الوزير عددًا من فصول مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية للبنات، لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة، وأجرى حوارًا مع طالبات الصف الأول الثانوى أثناء حصة اللغة الألمانية عن اختيار اللغة، وأهمية تعليمها، كما ناقش الوزير طالبات فصل آخر أثناء حصة الفلسفة حول الدرس وكيفية تعاملهن مع حل المشكلات.

كما تفقد الوزير معرض المدرسة للتربية الفنية، وقامت الطالبات بشرح أعمالهن الفنية عن المشروعات القومية فى مصر، حيث أشاد الوزير بهذه الأعمال وبمواهبهن الفنية.

وقد رافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية لقطاع التعليم العام، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التدريبية، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الثانوية بنات التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم إستراتيجية تطوير التعليم المشاركة الفعالة

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وائل لطفي

عيوب الذات القومية

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