الحبس سنة لمتهم بترويج الميثامفيتامين في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في مدينة نصر، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومعتز مدحت.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1455 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الميثامفيتامين".

وشهد ضابط مباحث بقسم شرطة مدينة نصر، أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم يسير عكس الاتجاه مستقلًا دراجة نارية بدون لوحات معدنية فضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزى قصده من إحراز المواد المخدرة الإتجار والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل.