الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

واقعة «تحرش» صاحب محل بطفلة فى المرج تنتهى بالتصالح

طفلة
طفلة

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل صاحب محل ملابس؛ المتهم باستدراج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات داخل المحل ولامس أماكن حساسة بجسدها والتحرش بها عقب التصالح.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من عامل بأحد المستشفيات يتهم صاحب محل ملابس بالتحرش بطفلته تبلغ من العمر 7 سنوات وملامسة مناطق حساسة بجسدها عقب استدراجها داخل المحل.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن صاحب محل ملابس استدرج الطفلة داخل المحل ولامس أماكن حساسة بجسدها والتحرش بها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط المتهم النيابة أستدراج طفلة التصالح صاحب محل نيابة المرج الجزئية

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