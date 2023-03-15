الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر في الصحف الدولية|هوس المصممين العالميين بالحضارة المصرية.. والرحلات النيلية الأكثر متعة

الصحف الدولية
الصحف الدولية

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على هوس الفنانين ومصممي الأزياء والتصميمات الهندسية والأكثر شهرة عالميا، بالفن المصري القديم، حيث تستوحي العديد من التصميمات العالمية من الحضارة المصرية القديمة وفنها الراقي الذي أثبت جدارة في التعبير عما يحيط به من مظاهر الحياة وموضوعاته الكثيرة التي أذهلت العالم بأسره، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر الساحرة التي تتميز بكثرة شواطئها الرملية والشعاب المرجانية والأسماك النادرة والمناظر الخلابة والمناخ المعتدل والمحميات الطبيعية والسلاسل الجبلية والرمال الناعمة المعالجة، لذلك تعتبر من أجمل وجهات الترفيه والسياحة في العالم.

كما تحدثت أيضا عن رحلات نهر النيل بمصر ضمن أفضل 10 رحلات بحرية مثالية وممتعة في العالم، ووصف النيل بأنه شريان الحياة لمصر وجزء أساسي من تراثها الثقافي لعدة قرون، بالإضافة إلى أن مصر تسعى لتعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي بالتوازي مع إطلاقها العديد من مشروعات الطاقة الخضراء التي تجذب المزيد من الاستثمارات.


ما بين الهوس والسحر.. مصمم بريطاني يستوحي تصميماته من مصر القديمة


حيث سلطت مجلة "فوربس" الأمريكية، الضوء على هوس الفنانين ومصممي الأزياء والتصميمات الهندسية والأكثر شهرة عالميا، بالفن المصري القديم حيث تستوحي العديد من التصميمات العالمية من الحضارة المصرية القديمة وفنها الراقي الذي أثبت جدارة في التعبير عما يحيط به من مظاهر الحياة وموضوعاته الكثيرة التي أذهلت العالم بأسره، ويبدو ذلك واضحاً مما سجله هذه الموضوعات واللوحات التذكارية التي تأثر بها أشهر مصممي في العالم.. أقرأ المزيد


6 أنشطة بحرية جذابة تساهم في إبهار السائحين بالبحر الأحمر


سلطت مجلة "ايدنتتي" الدولية، الضوء على سواحل البحر الأحمر الساحرة التي تتميز بكثرة شواطئها الرملية والشعاب المرجانية والأسماك النادرة والمناظر الخلابة والمناخ المعتدل والمحميات الطبعية والسلاسل الجبلية والرمال الناعمة المعالجة، لذلك تعتبر من أجمل وجهات الترفيه والسياحة في العالم.. أقرأ المزيد
 

«ذا ناشيونال»: مصر تسعى لتعظيم صادراتها من الغاز بالتوازي مع مشروعات الطاقة الخضراء


قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن مصر تسعى لتعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي بالتوازي مع إطلاقها العديد من مشروعات الطاقة الخضراء التي تجذب المزيد من الاستثمارات.. اقرا المزيد 

«ذا ترافل»: رحلات نهر النيل ممتعة وفرصة للهروب من صخب الحياة


رشح موقع "ذا ترافل" الكندي المتخصص في السياحة، رحلات نهر النيل بمصر ضمن أفضل 10 رحلات بحرية مثالية وممتعة في العالم، ووصف النيل بأنه شريان الحياة لمصر وجزء أساسي من تراثها الثقافي لعدة قرون.. أقرأ المزيد

الفن المصري القديم مصر الصحف الدولية هوس الفنانين الاكثر شهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

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