الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشونال»: مصر تسعى لتعظيم صادراتها من الغاز بالتوازي مع مشروعات الطاقة الخضراء

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قال صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن مصر تسعى لتعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي بالتوازي مع إطلاقها العديد من مشروعات الطاقة الخضراء التي تجذب المزيد من الاستثمارات.

وأبرزت الصحيفة في تقرير، تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أكد أن مصر ستضع استراتيجيتها الوطنية للطاقة منخفضة الكربون في الأسابيع المقبلة للتكيف مع التقدم التكنولوجي والظروف الجيوسياسية العالمية.

وقال في حدث لجمعية الأعمال البريطانية المصرية:"إن الوقت يتطور والتقدم التكنولوجي ومع التحديات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لقد بدأنا في تحديث استراتيجيتنا للطاقة". 

ولفت إلى أن الوزارة قدمت آخر مرة استراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة 2035 مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في عام 2016.

وقالت الصحيفة  في تقريرها، إن مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27 في نوفمبر الماضي قدمت هدفها المتمثل في الحصول على 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ويبلغ مكون الطاقة المتجددة الحالي حوالي 20%.

وأوضحت أنه نظرًا لأن البلاد تعاني من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، فإنها تبحث أيضًا عن طرق لحل أزمة العملات الأجنبية وتعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي، حيث زادت مصر صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال أزمة الطاقة بعدما انقطعت الإمدادات من روسيا بأكثر من 80% العام الماضي وارتفعت الأسعار. 

قال "الملا"، في معرض مصر للبترول، الشهر الماضي، إن الدولة تخطط لطرح ثلاث مناقصات دولية للغاز والنفط هذا العام ولديها "خطة طموحة" لحفر أكثر من 300 بئر استكشافية بحلول عام 2025.

ونوه بأن الحرب كشفت حقيقة أن العالم ليس مستعدًا اليوم للطاقة المتجددة" لتولي زمام الأمور، حيث أظهرت الفجوة أنك بحاجة إلى التنويع مع مصدر آخر للإمداد لبعض الوقت، وأن إزالة الكربون والتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الغاز الطبيعي، سيكونان عنصرين أساسيين في استراتيجية قطاع النفط والغاز في مصر. 

التداعيات الاقتصادية التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الثروة المعدنية الحرب الروسية الطاقة الخضراء الطاقة المتجددة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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