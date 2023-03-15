الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ترافل»: رحلات نهر النيل ممتعة وفرصة للهروب من صخب الحياة

نهر النيل
نهر النيل

رشح موقع "ذا ترافل" الكندي المتخصص في السياحة، رحلات نهر النيل بمصر ضمن أفضل 10 رحلات بحرية مثالية وممتعة في العالم، ووصف النيل بأنه شريان الحياة لمصر وجزء أساسي من تراثها الثقافي لعدة قرون.

وقال في تقرير، إن رحلات نهر النيل بمصر فرصة الهروب من صخب الحياة اليومية والاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة.

وأشار التقرير، إلى أنه لا يوجد شيء مثل رحلة بحرية ممتعة على طول ممر مائي خلاب لجعل إجازة لا تُنسى حقًا، وإن الاستمتاع بجمال الطبيعة أمر يجب على كل مسافر تجربته مرة واحدة على الأقل في حياته، حيث تتمتع الطبيعة بممرات مائية رائعة تحب خطوط الرحلات البحرية الشهيرة استكشافها، سواء كان المرء يبحث عن تجربة حميمة لإبحار السفن الصغيرة أو عظمة السفن السياحية الفاخرة ، فإن هذه الممرات المائية تضمن رحلة لا تنسى.

وأوضح أن أطول نهر في العالم هو نهر النيل، هو شريان الحياة لمصر وكان جزءًا رئيسيًا من تراثها الثقافي لعدة قرون، وتصطف ضفافها مع الآثار القديمة والمعابد والمقابر التي تقدم لمحة عن الماضي البعيد، ما يجعلها وجهة مثالية لهواة التاريخ ونسور الثقافة. 

ولفت إلى أنه من أجمل المناظر على طول نهر النيل هرم الجيزة الأكبر ومعبد الأقصر، ويمكن للمسافرين أيضًا الاستمتاع بالنباتات والحيوانات المورقة في مصر، بما في ذلك بعض الحياة البرية الشهيرة، مثل طيور النحام الوردي.

الحياة البرية الرحلات البحرية السفن السياحية المتحف المصري الكبير النباتات والحيوانات

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