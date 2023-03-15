رمضان 2023|يحيي الفخراني في «الإذاعة»

تعاقد الفنان يحيى الفخراني، على بطولة أحد المسلسلات الإذاعية لصالح راديو النيل والمقرر إذاعتها خلال شهر رمضان المقبل 2023 ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل بالكامل خلال أيام.

مشاركة يحيى الفخراني في مسلسلات رمضان 2023

ويبدأ النجم يحيى الفخراني تسجيل الحلقات فور التعاقد مع باقي طاقم عمل المسلسل ليشهد العمل عودته للمسلسلات الإذاعية من جديد بعد فترة غياب طويلة.

وكان الفنان يحيى الفخراني قد شارك مؤخرًا بالتعليق الصوتي على برومو مسلسل “تياترو” الذي عرض مؤخرا على شاشة قنوات cbc و cbc دراما دعما للمواهب الشابة.

وكان آخر أعمال يحيي الفخراني هو مسلسل نجيب زاهي زركش الذي عرض في موسم رمضان 2021 حيث شاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم: أنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج شادي الفخراني.

أخر اعمال يحيى الفخراني المسرحية

يذكر أن الفنان الكبير يحيى الفخراني قدم مؤخرا مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" والتي تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

المسرحية بطولة نجمي الغناء الشابين محمد الشرنوبي وكارمن سليمان ونجوم المسرح شريف الدسوقي وهشام إسماعيل وسما إبراهيم ولبنى ونس وعلاء قوقة ومحمد التاجي وناصر سيف ورضا إدريس.

قصة وأحداث مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

تدور في أجواء قصص ألف ليلة وليلة الساحرة والخيالية الغامضة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" ومن إخراج مجدي الهواري.

يتم تقديمها بمواصفات عالمية في الأزياء والتوزيع الموسيقي وتقنيات مبهرة في الديكور والجرافيك، وتتناول الأحداث شخصية شحاتة المحتال الفقير خفيف الظل الذي تقوده مفارقات غير متوقعة هو وابنته الوحيدة من السجن إلى قصري الوزير والخليفة ليجد نفسه طرفًا في مؤامرات وقصص حب وخيانة مثيرة.