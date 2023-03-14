مع قرب حلول الشهر الكريم .. 5 مسلسلات كوميدية تنتظرك فى رمضان

اقترب موعد ماراثون رمضان الدرامي، يتطلع كل مصري وعربي بصرف النظر عن القطع الدرامية المذهلة أكثر الأعمال الكوميدية والعروض المرحة المتوقع مشاهدتها مع عائلتك لترسم ابتسامة على الوجوه.

ألف حمدالله على السلامة

تدور أحداث المسلسل الكوميدي حول أم تأخذ ابنها وتعود إلى مصر على أمل استعادة زوجها، في المقابل يأمل ابنها أن يعودوا في نهاية المطاف للمطالبة بثروتهم بعد مرور سنوات عديدة، لكن سلسلة من الأحداث الكوميدية تصيبهم، الأبطال يسرا شيماء سيف محمد ثروت مايان السيد آدم الشرقاويعنبة (مغني الراب) هم مجرد عدد قليل من نجوم هذا المسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج جمال العدل.

كامل العدد

بطولة دينا الشربيني إسعاد يونس شريف سلامة والعديد من الممثلين المصريين البارزين يظهرون في هذا المسلسل، قام كل من يسّر طاهر ورنا أبو الريش بكتابة هذه الدراما الاجتماعية الرقيقة عن زوجين تبدأ علاقتهما بشكل صعب ولكنها في النهاية تتحول إلى حب.

جت سليمة

مع هذا المسلسل تعود دنيا سمير غانم إلى الشاشة الكبيرة لأول مرة منذ ثلاث سنوات منذ عرض مسلسلها السابق بدل الحدوتة 3 الذي عرض في رمضان 2019، من تأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيري، هو مسلسل كوميدي من 15 حلقة يتبع شخصية دنيا وهي تبحث عن شقيقها.

مذكرات زوج

بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي ونور النبوي وعائشة بن أحمد وممثلين بارزين آخرين مأخوذة من رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت وإخراج تامر مرتضى، كما يشير عنوان المسلسل فهو يتناول الحياة اليومية لزوج يلعب دوره طارق لطفي.

الصفارة

بطولة أحمد أمين طه دسوقي آية سماحة إنعام سالوسة وعدد كبير من الفنانين الشباب، الصفارة هو مسلسل كوميدي قصير يتكون من 15 حلقة فقط، المسلسل يتحدث عن دور أحمد أمين، فؤاد، مرشد سياحي بعد سرقة قطعة فرعونية من أحد سكان سيوة وجد نفسه في عالم من التغيير، مع صافرة الملك توت القطعة الفرعونية التي سرقها يمكنه العودة بالزمن ثلاث دقائق ثم يتقدم مرة أخرى لتغيير مجرى حياته.