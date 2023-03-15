محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات حياة كريمة

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة شبين القناطر من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة.

واستعراض المحافظ معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع علي حده للتعرف علي الموقف التنفيذي للمشروعات وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.

ووجه المحافظ بتضافر كافة الجهود لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، مؤكدًا على رئيس مدينة شبين القناطر بالإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الاعمال الإنشائية والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة حياه المواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

ووجه المحافظ، بزيادة عدد العمالة وتكثيف العمل طوال اليوم على الفترتين (الصباحية – المسائية)، والعمل على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الاعمال، مؤكداً على انه يتم تنظيم جولات ميدانية أسبوعية لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

مشروعات الصرف الصحي

وناقش المحافظ مشروعات الصرف الصحي حيث تم تنفيذ خطوط انحدار بطول 276 كم من اجمالي 285 كم ومتبقي 9.1كيلو متر وتم تنفيذ 11471 مطبق من اجمالي 11715 مطبق ومتبقي 244 مطبق وصلت نسبه التنفيذ الى 94%.

كما تم تنفيذ خطوط الطرد بطول 58,437 كيلو متر من اجمالي 59.70 كم ومتبقي 1.2 كم بنسبة تنفيذ 95%، كما وصلت نسبة تنفيذ الواصلات المنزلية الي 99.4.

وفي قطاع الكهرباء وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الي 66.9% حيث وجه المحافظ بضرورة دفع الأعمال والانتهاء من توصيل كابلات الجهد المتوسط وعمل خطة مكثفة للتوريدات الخاصة بالمهمات.

وناقش المحافظ أعمال تركيب الغاز حيث يبلغ عدد المشروعات 36 مشروع لعدد36 قرية تم الإنتهاء من عدد 13 قرية وجاري العمل بعدد 21قرية وجاري الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرى المريج وكفر سندوة لبدء تركيب الغاز في القريتين وبلغت النسبة الإجمالية للمشروع 79% .

كما ناقش المحافظ أعمال إنشاء وحدات التضامن الإجتماعي حيث يبلغ عدد الوحدات المقرر إنشائها 9 وحدات من بينها مركز تنمية أسرة وطفولة حيث تم الإنتهاء من وحدة طحوريا جاري العمل في عدد 4 وحدات وهم كفر شبين وكفر الصهبي والحصافة وطحانوب وجاري التنسيق للبدء في وحدات كفر طحا ونوى والجعافرة ومدينة شبين القناطر.

وتابع المحافظ اجتماعه بمناقشة الموقف التنفيذي لرصف الطرق الخارجية و الداخلية بقرى شبين القناطر حيث من المقرر إنشاء عدد 6 طرق خارجية جاري العمل في عدد 2 طريق بنسبة تنفيذ 40% وجاري التنسيق للبدء في عدد 4 طرق وهم طريق الأحراز كفر الصهبي وطريق المرصفاوية كفر الدير وطريق شبين كوبري نبتيت وطريق شبين الشاملة وتبلغ إجمالي أطوال الطرق التي سيتم رصفها بمدينة شبين القناطر 71كم بنسبة تنفيذ 11%.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروع بتكلفة بلغت 7 مليار جنيه تقريبا.