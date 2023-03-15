الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق فى مدرسة «محرم الإسلامية للغات» بالهرم

حريق في مدرسة
حريق في مدرسة

يكثف رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، جهودهم لمحاصرة نيران شبت في مدرسة للغات بالهرم.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدرسة بشارع عز الدين عمر المتفرع من شارع الهرم.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بمنور مدرسة محرم الإسلامية للغات بجوار وحدة إسعاف، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران دون امتدادها إلى الفصول الدراسية.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الجيزة مدرسة الهرم محاصرة نيران مدرسة محرم الإسلامية

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وائل لطفي

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