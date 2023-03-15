شروط وتفاصيل مسابقة الأوقاف للعمال 2023

انطلق صباح اليوم الأربعاء، التقدم لمسابقة العمال 2023م التابعة لوزارة الأوقاف إلكترونيًا على بوابة الوظائف الحكومية، وللتقدم في مسابقة “عامل مسجد تعاقد” اضغط على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=nrNFfWGkPuY6ANnpbiZORQ==

وأوضحت الوزارة، أن التقدم عبر الرابط المحدد لذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وهي الجهة الوحيدة التي يتم التقدم من خلالها.

وأعادت وزارة الأوقاف نشر شروط التقدم لمسابقة عامل مسجد -تعاقد- بجميع محافظات الجمهورية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الأوقاف

المجموعة الوظيفية: الوظائف الحرفية وخدمة معاونة

الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف

وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل

المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

مستوى المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط

المؤهل:

مؤهل أقل من المتوسط -إعدادية عامة

مؤهل أقل من المتوسط -إعدادية أزهرية

المستندات المطلوبة:

الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

المؤهل الدراسي

إيصال الإيداع البنكي

الموقف من الخدمة العسكرية

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

العدد المطلوب: 1000

بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 15/ 3/ 2023 حتى 30/ 3/ 2023

ونوهت الأوقاف، أنه بالنسبة للإعلان السابق فجار الانتهاء من تدقيق بيانات المرشحين للتعيين، وقريبًا سنعلن أسماء الناجحين في المسابقة.