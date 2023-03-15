الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية بهذا التوقيت

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة، نافيًا وقوع أي أمطار شديدة منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" أن الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة في المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحدث تقلبات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح من درجتين حتى 3 درجات لتصل إلى 26 درجة، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتابع، أن الطقس صباحًا يكون مائلًا للبرودة، ودافىء منتصف اليوم، وبارد ليلا، مؤكدًا أنه مع منتصف الأسبوع المقبل سيكون هناك بعض التقلبات الجوية، وتنشط الرياح في بعض الأماكن.

انتشار الشبورة المائية

وأشار إلى أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، كما تشهد البلاد ظاهرة الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً.