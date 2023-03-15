إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب مكروباص على طريق إسماعيلية السويس، قبل نزلة قرية فنارة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، قبل نزلة قرية فنارة اتجاه محافظة السويس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه النقباء أحمد حمدي و محمد عبدالباسط مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالمعاينة تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.