أسعار اللحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين فى معرض «أهلا رمضان»
طرحت الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين، عدد كبير من السلع في معرض أهلا رمضان الرئيسي والتي تنوعت ما بين لحوم سودانية طازجة، ودجاج برازيلي مجمدة ، ودجاج محلي مجمد.
اللحوم السودانية الطازجة وزن 1 كيلو بسعر 165 جنيه
دواجن برازيلي مجمدة سعر الكيلو 65 جنيه
دواجن محلي مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيه
رنجة درجة أولي بسعر وزن 1 كيلو بسعر 80 جنيهًا
فيليه باسا أحمر وزن 1 كيلو بسعر 75 جنيه
فيليه باسا أبيض وزن 1 كيلو بسعر 95 جنيه
جمبري بقشر 20/30 وزن 1 كيلو بسعر 315 جنيه
جمبري لحم 41/50 وزن 1 كيلو بسعر 315 جنيه
جمبري لحم 31/40 وزن 1 كيلو بسعر 325 جنيه
جمبري لحم 26/30 وزن 1 كيلو بسعر 335 جنيه
جمبري لحم 26/25 وزن 1 كيلو بسعر 345 جنيه
كاليماري وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيهًا
ماكريل وزن 1 كيلو بسعر 85 جنيه
علبة شوربة سي فود بسعر 70 جنيهًا.