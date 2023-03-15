أسعار اللحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين فى معرض «أهلا رمضان»

طرحت الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين، عدد كبير من السلع في معرض أهلا رمضان الرئيسي والتي تنوعت ما بين لحوم سودانية طازجة، ودجاج برازيلي مجمدة ، ودجاج محلي مجمد.

اللحوم السودانية الطازجة وزن 1 كيلو بسعر 165 جنيه

دواجن برازيلي مجمدة سعر الكيلو 65 جنيه

دواجن محلي مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيه

رنجة درجة أولي بسعر وزن 1 كيلو بسعر 80 جنيهًا

فيليه باسا أحمر وزن 1 كيلو بسعر 75 جنيه

فيليه باسا أبيض وزن 1 كيلو بسعر 95 جنيه

جمبري بقشر 20/30 وزن 1 كيلو بسعر 315 جنيه

جمبري لحم 41/50 وزن 1 كيلو بسعر 315 جنيه

جمبري لحم 31/40 وزن 1 كيلو بسعر 325 جنيه

جمبري لحم 26/30 وزن 1 كيلو بسعر 335 جنيه

جمبري لحم 26/25 وزن 1 كيلو بسعر 345 جنيه

كاليماري وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيهًا

ماكريل وزن 1 كيلو بسعر 85 جنيه

علبة شوربة سي فود بسعر 70 جنيهًا.