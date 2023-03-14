الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«موتوسيكل» يُنهى حياة شاب على طريق المحلة الدائرى

جثة
جثة

شهد طريق المحلة المنصورة الدائري، الثلاثاء، مصرع شاب إثر إصابته في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية كان يستقلها.

انتقلت أجهزة الأمن والإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائري.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نقل بدراجة نارية يقودها شاب وحدثت إصابته التي أودت بحياته في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

طريق المحلة المنصورة الدائري الإجراءات القانونية اللازمة بمديرية أمن الغربية حادث تصادم سيارة نقل مستشفى المحلة العام مديرية أمن الغربية واتخاذ الإجراءات القانونية مكان الحادث مكان البلاغ مشرحة مستشفي

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