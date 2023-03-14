الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يعلن فوز 3 مراكز في مسابقة التميز الحكومي

مهندس أشرف طايل
مهندس أشرف طايل

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فوز المحافظة بثلاث مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي، والتى أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 م " تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  ووزيرة التخطيط والمتابعة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبمشاركة وفد وزارى إماراتى .

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وأشار محافظ المنوفية إلى تحقيق مركز شبين الكوم المركز الثالث ضمن فئة المراكز، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي المركز الثالث ضمن فئة مدير عام، ومصطفى النجار مدير المكتب الفني للمحافظ المركز الثاني ضمن فئة مدير إدارة، ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة للفائزين ضمن المسابقة لتحقيقهم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ورفع اسم المحافظة عاليا.

وأعرب عن سعادته وفخره من نتيجة للجهد الفعال والأداء المتميز والذي نتج عن عمل جماعي وتضافر كافة الجهود مقدما الشكر لكل من ساهم بالجهد والعرق في تحقيق هذا النجاح .

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يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحة يحتذى بها فى المجتمع المصرى، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية – نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة – تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين – تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وهنأ محافظ المنوفية الفائزين بالجائزة، مؤكدا على سعادته لحصاد محافظة المنوفية على 3 مراكز متقدمة  للتميز الحكومي. 

استراتيجية التنمية المستدامة التميز الحكومي التنمية المستدامة التنمية المستدام الهيئات الحكومية

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