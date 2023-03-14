الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبل رمضان.. 1026 منفذ أمان ضمن كلنا واحد بالمحافظات

أمان
أمان

واصلت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية، ضمن مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا.

وتواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية الرئيس والتى تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023لتوفيركافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وشهدت شوادار كلنا واحد في جميع محافظات الجمهورية إقبال كثيف من المواطنين على مدار الأيام الماضية، وذلك لشراء مستلزمات والسلع الأساسية لشهر رمضان الكريم

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.

اقبال كثيف من المواطنين السلع الغذائية بأسعار مخفضة القيادة السياسية تحت رعاية رئيس الجمهورية مبادرة كلنا واحد توفير السلع الغذائية شهر رمضان الكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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