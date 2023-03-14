الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادات الجديدة

معاشات
معاشات

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023 يبحث عنها الآلاف من أصحاب المعاشات لمعرفة موعد صرف الزيادة الجديدة لمعاش شهر أبريل 2023 والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسبة المعاشات تصل إلي زيادة 15% لجميع أصحاب المعاشات في الدولة.

 

معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة، إذ يبدأ المستفيدون من المعاشات وأصحابها ويصل عددهم لـ11 مليون مواطن في صرف الزيادة بنسبة 15%.

 

تستعرض «الدستور»، موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة، وفقاً للتأمينات الاجتماعية، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خلال السطور الآتية.

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023

يبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2023، السبت الموافق 1 من شهر أبريل، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بمعظم أماكن الجمهورية، أو منافذ شركة فوري، أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

وذكرت هيئة التأمينات، أنه تقرر زيادة معاشات شهر أبريل 2023 بنسبة 15 % بنحو 14 مليار جنيه عن الأشهر الآتية «أبريل ومايو ويونيو»، بتكلفة سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه، مع إتاحة العديد من الخدمات أون لاين للمواطنين في إطار التسهيل عليهم ومنع عمليات الزحام مثل «الاستعلام عن تطور زيادة المعاشات والبيانات الأساسية، وطلب معاش استثنائي». 

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موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

قيمة معاشات شهر أبريل 2023 بعد الزيادة الجديدة

وتكون معاشات شهر أبريل 2023 بعد بالزيادات الجديدة، كما يلي: 

  • المعاش بقيمة 1300 جنيه يصل إلى 1495 جنيها.
  • المعاش 2300 جنيه يصل إلى 2645 جنيها.
  • المعاش بقيمة 3500 جنيه يصل إلى 4025 جنيها.
  • المعاش بقيمة 4300 جنيه يصل إلى 4945 جنيها.
  • معاش بقيمة 5000 جنيه يصل إلى 6095 جنيها.
  • معاش بقيمة 6500 جنيه يصل إلى 7475 جنيها.

ويتم صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة المقررة المستحقة لكل العاملين بالدولة بزيادة تقدر بنسبة 15 % على جميع المعاشات حيث يتم صرف الزيادة الجديدة للمعاشات في شهر أبريل 2023، ويتم صرف المعاش من جميع مكاتب البريد على مستوى جمهورية مصر العربية أو من خلال كارت البريد المصري المخصص لصرف المعاش.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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