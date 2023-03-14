الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.. غدا

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استعدادها لصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة غدًا الأربعاء، بالزيادة الجديدة 25% وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قرار الرئيس بزيادة الدعم سيبدأ من 15 إبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي، ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي بلغ 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص.

المستندات المطلوبة لتكافل وكرامة 

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

1- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
5- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
7- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب او الأم.

وصرح الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، بأن البرنامج يعمل على تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي بهدف توفير فرص دخل بديل لمنتفعي مظلة "تكافل وكرامة"، لتمثل طوق نجاة وفرصة ثانية وباب أمل لكل الفئات المهمشة، والتي لم تستطع دخول سوق العمل سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة، وعلى رأسها عدم القدرة الاقتصادية وعدم امتلاك المهارات والمقومات وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروفها وظروف أسرها.

الدكتور عاطف الشبراوي الدكتور عاطف الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي إجراءات احترازية

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