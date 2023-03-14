الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركز خدمة المواطنين ببورسعيد يحصد المركز الأول في مسابقة التميز الحكومي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة إلى رئيس المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المهندسة رشا شريف وجميع العاملين بالمركز لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي في المراكز التكنولوجية، والتى أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 م " .

وذلك تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والمتابعة وبمشاركة وفد وزارى إماراتى.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته وفخره بحصول المركز التكنولوجي على المركز الأول في التميز الحكومي نتيجة للجهد الفعال والأداء المتميز والذي نتج عن عمل جماعي وتضافر كافة الجهود مقدما الشكر لكل من ساهم بالجهد والعرق في تحقيق هذا النجاح.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحه يحتذى بها فى المجتمع المصرى، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية – نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة – تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين – تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

IMG-20230314-WA0180
IMG-20230314-WA0180
IMG-20230314-WA0181
IMG-20230314-WA0181
IMG-20230314-WA0182
IMG-20230314-WA0182
ئيس مجلس الوزراء استراتيجية التنمية المستدامة الاصلاح الإداري استراتيجية التنمية الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

العثور على جثة شاب بجوار كنيسة فى أسيوط

قبل رمضان.. 1026 منفذ أمان ضمن كلنا واحد بالمحافظات

إصابة شقيقتين بتسمم غذائى بأسيوط

4 أيام لمتهمين فتحوا النيران على شخص بالمرج

قنوات عرض مسلسل الكتيبة 101 فى رمضان 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2023 خلال التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟