التخطيط: ارتفاع نسبة الفائزات بجائزة التميز الحكومي لـ 30%

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف الجوائز المستحدثة ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي، موضحة أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية 2022، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فقد تم إطلاق "جائزة التميّز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة من فئات جوائز التميّز المؤسسي.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الجائزة تأتي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء وذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز بين الفئات، أخذًا في الاعتبار أن نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميّز الحكومي بفئاتها المختلفة بَلغت نحو 30% من الفائزين.

وتُمنَح جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة للمؤسسات بالأخص للوزارات والمحافظات والجامعات التي تُراعي عدداً من المعايير أبرزها الاستثمار في رأس المال البشري للمؤسسة من خلال صياغة وتنفيذ الخطط الخاصة بتكافؤ الفرص وبناء القدرات والتطوير الوظيفي، علاوة على إدخال عدد من المُمكِنات التي تدعم تكافؤ الفرص، مثل نشر الوعي والتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى استدامة الجهود من خلال وجود دعم من قيادة المؤسسة.