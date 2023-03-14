بعد تحسن حالة الجو.. انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأكد المركز الإعلامي في بيان له، أنه تم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية مع انتظام الحركة الملاحية لموانى البحر الأحمر.

وتابع يقوم مديرى الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وشهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، سقوطًا غزيرًا للأمطار وكرات الثلج، مع انخفاض شديد في درجة الحرارة وأجواء باردة ورياح شديدة، لتخلو شوارع المدينة من المارة.

رياح شديدة وأمطار متوسطة تضرب الغردقة ورأس غارب بالبحر الأحمر

وشهدت مدن الغردقة وراس غارب بمحافظة البحر الأحمر، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة، بالإضافة إلى نشاط في حركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، مما دفع محافظة البحر الأحمر لإعلان حالة الطوارئ القصوي بمختلف قطاعاتها.

وتشهد مدن محافظة البحر الأحمر منذ صباح اليوم الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا للرياح المحملة بالأتربة والرمال، خاصة على الطرق السريعة ووسط المدن، حيث تجاوزت سرعة الرياح 29 كيلومترا في الساعة، وتزامن ذلك مع اتخفاض درجة الحرارة، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، وسرعة شدة الرياح، خاصة المسافرين منهم، بتوخيالحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، التي تشهد عاصفة رملية تحجب الرؤية.

إغلاق مينائي شرم الشيخ والغردقة البحريين لسوء الأحوال الجوية

في وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم، وميناء الغردقة البحري، وذلك لسوء الأحوال الجومائية.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن سرعة الرياح وصلت لـ 26 عقدة غربية مع ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.