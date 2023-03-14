الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا أول أيام مبادرة «فى حب بنى سويف».. وتخفيضات فى أسعار السلع

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تنفيذ مبادرة "في حب بني سويف" بمناسبة العيد القومي للمحافظة من يوم 15 إلى 17 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وبمشاركة 25 شعبة، حيث ستوفر المبادرة تخفيضات في أسعار السلع تتراوح بين 10 و30%، وذلك من خلال إظهار بطاقة الرقم القومي والتي تؤكد أنه من مواطني محافظة بني سويف، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أهالي المحافظة وإدخال البهجة والسرور عليهم احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

ووجهت المحافظة الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف ورؤساء الشعب أعضاء الغرفة، على تعاونهم مع المحافظة، مثمنا مشاركتهم في تنفيذ مبادرة المحافظة لتحمل فارق السعر احتفالا بالعيد القومي.

يذكر أن قائمة السلع التي ستشهد تخفيضات في بعض المحال التجارية ضمن المبادرة، تشمل عددا كبيرا من السلع الأساسية، مثل بعض السلع الغذائية، الملابس الجاهزة لمختلف الأعمار، عطور، أدوية، مطابخ، إكسسوارات، نظارات طبية وشمسية، مصوغات وفضيات، ولعب أطفال، وكتب ومستلزمات دراسية، وهدايا، أحذية، أعلاف.

وتأتي مناسبة العيد القومي لمحافظة بني سويف، إحياءً لذكرى المشاركة البطولية والوطنية من أبناء المحافظة الأبطال في أحداث  ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي "وقتها "، عندما شاركوا بكل إخلاص وفداء في كفاحهم للحصول على الحرية واستعادة كرامة وحرية الوطن.

العيد القومي للمحافظة الغرفة التجارية بني سويف بمناسبة العيد القومي سلع الغذائية محال التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

«كلنا واحد»: الداخلية توجه بقوافل خدمية وغذائية لأهالى شمال سيناء

إحالة مقاول للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل مالك معرض سيارات

«فيفا» يغرم الأهلى ماديًا بسبب كأس العالم للأندية

«المشاط» تُشارك فى جلسة نقاشية حول دور المجتمع الدولى فى إغاثة اللاجئين

خصومات تصل لـ50%.. مدبولى: جميع السلع الغذائية متوفرة في معارض «أهلًا رمضان»

بمشاركة 400 عارض.. مدبولى يفتتح المعرض الرئيسى «أهلًا رمضان» بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟