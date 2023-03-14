غدًا أول أيام مبادرة «فى حب بنى سويف».. وتخفيضات فى أسعار السلع

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تنفيذ مبادرة "في حب بني سويف" بمناسبة العيد القومي للمحافظة من يوم 15 إلى 17 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وبمشاركة 25 شعبة، حيث ستوفر المبادرة تخفيضات في أسعار السلع تتراوح بين 10 و30%، وذلك من خلال إظهار بطاقة الرقم القومي والتي تؤكد أنه من مواطني محافظة بني سويف، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أهالي المحافظة وإدخال البهجة والسرور عليهم احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

ووجهت المحافظة الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف ورؤساء الشعب أعضاء الغرفة، على تعاونهم مع المحافظة، مثمنا مشاركتهم في تنفيذ مبادرة المحافظة لتحمل فارق السعر احتفالا بالعيد القومي.

يذكر أن قائمة السلع التي ستشهد تخفيضات في بعض المحال التجارية ضمن المبادرة، تشمل عددا كبيرا من السلع الأساسية، مثل بعض السلع الغذائية، الملابس الجاهزة لمختلف الأعمار، عطور، أدوية، مطابخ، إكسسوارات، نظارات طبية وشمسية، مصوغات وفضيات، ولعب أطفال، وكتب ومستلزمات دراسية، وهدايا، أحذية، أعلاف.

وتأتي مناسبة العيد القومي لمحافظة بني سويف، إحياءً لذكرى المشاركة البطولية والوطنية من أبناء المحافظة الأبطال في أحداث ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي "وقتها "، عندما شاركوا بكل إخلاص وفداء في كفاحهم للحصول على الحرية واستعادة كرامة وحرية الوطن.