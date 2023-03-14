الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مفتي الجمهورية يستقبل المهندسة نيفين عثمان لبحث تعزيز التعاون فى حماية الطفولة والأمومة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لبحث أوجه تعزيز التعاون في مجال حماية الطفولة والأمومة ورعاية الأسرة وبناء الوعي حول قضاياها.

من جانبه أكَّد فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية بذلت جهودًا كبيرة وواضحة لحماية الأسرة عمومًا والأطفال على وجه الخصوص، سواء من خلال الفتاوى التي تصدرها الدار مثل الفتاوى المتعلقة بزواج القاصرات وعمالة الأطفال وغيرها، أو البرامج التدريبية التي تطلقها الدار مثل برامج تأهيل المقبلين على الزواج وتدريب المأذونين، فضلًا عن جهود وحدة الإرشاد الزواجي بالدار.

 

- دار الإفتاء أصدرت الدليل الإرشادي للأسرة بالتعاون مع وزارة العدل


وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أن الدار أصدرت كذلك الدليل الإرشادي للأسرة بالتعاون مع وزارة العدل، ويتضمَّن مجالات عدة، وشارك فيه علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والقانون وخبراء تربويون، ويتضمَّن أحد فصوله التربية الإيجابية للأطفال، هذا فضلًا عن الجانب الشرعي، ويوزَّع على المأذونين لإهدائه إلى الزوجين عند عقد القَران.

وأضاف أنَّ دار الإفتاء تقدِّم كذلك خدمات عديدة تتعلق باستقرار الأسرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، منها البثُّ المباشر للإرشاد الأسري، حيث يظهر فيه أحد علماء دار الإفتاء المصرية برفقة المتخصصين من علماء النفس والاجتماع والإرشاد الأسرى لحفظ كيان الأسرة المصرية، وكذلك برامج تأهيل المقبلين على الزواج، ليس فقط حضوريًّا ولكن أيضًا عن طريق الفضاء الإلكتروني، وقد شارك فيها ما يزيد علي 1200 شخص.

من جانبها أشادت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بمجهودات دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في حفظ كيان الأسرة المصرية والأطفال.

وأبدت تطلعها إلى التعاون مع دار الإفتاء والاستفادة من تجربتها في هذا المجال من خلال العمل المشترك، وعقد ورش العمل من أجل بناء الوعي لدى الناس بقضايا الطفولة والأمومة وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة.

مفتى الجمهورية الطفولة الأمومة هيئات الإفتاء في العالم المجلس القومي للطفولة والأمومة

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