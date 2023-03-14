الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وظائف السكة الحديد 2023 وأسعار قطارات التالجو

وظائف السكة الحديد
وظائف السكة الحديد

مع انضمام قطارات التالجو إلى السكة الحديد أعلنت وزارة النقل عن وظائف السكة الحديد لتشغيلهم على خط القطارات الجديد.

وحددت هيئة السكة الحديد نوع الوظائف المتاحة، والمؤهلات الدراسية التي تتناسب معها، وكيفية التقديم إلى الوظائف للشباب، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

وظائف السكة الحديد 2023 

أعلنت هيئة السكة الحديد عن وظائف جديدة  للعمل بقطارات التالجو الفاخرة ، وذلك لكافة المؤهلات الدراسية ، وجاءت الوظائف المطلوبة حسب الإعلان الذي وضعته السكة الحديد كالتالي: 

أفراد تدخل سريع مؤهل متوسط - فوق متوسط - عالي - خبرة في أعمال الحراسة ويتمتع بلياقة بدنية عالية) وذلك للعمل على تأمين ونظافة قطارات "تالجو" أثناء وبعد الرحلة

وظيفة قائد طاقم القطار (مؤهل عالي مناسب)،  مشرف أمن غرفة المراقبة (مؤهل عالي مناسب)، فرد أمن مؤهل متوسط - فوق متوسط - عالي)، عامل نظافة مؤهل إعدادية - مؤهل متوسط).

مواعيد القطارات بخط القاهرة - أسيوط والعكس

90 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لـ «وظائف السكة الحديد»، وهي أن يكون المتقدم من الذكور فقط، ومن سكان القاهرة الكبرى ومحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، ويفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة بأعمال الأمن والنظافة، ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 42 عاما، أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي منها.

وتوفر وظائف السكة الحديد الجديدة للعاملين بها بعض المميزات ومنها وجود  تأمينات اجتماعية وصحية، تأمين ضد حوادث القطارات والطرق السريعة، مرتبات وحوافز مجزية، زي للعمل، ويتم التعاقد الفوري مع المتقدمين لهذه الوظائف المنطبق عليهم كافة الشروط.

أسعار تذاكر قطار التالجو 

  • أسعار قطارات التالجو من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.
  • بلغ أسعار قطارات التالجو المتجهة من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه.
  • أسعار قطارات التالجو من القاهرة لسوهاج الدرجة الاولى ب 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.
  • أسعار قطارات التالجو من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه.
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حقيقة الإعلان عن وظائف البريد المصرى 2023

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وائل لطفي

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